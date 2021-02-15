Главный тренер Интера Антонио Конте не впадает в эйфорию после победы над Лацио (3:1), которая позволила "нерадзурри" возглавить турнирную таблицу Серии А.

"Это была цель, которую мы преследовали долгое время – попасть на вершину таблицы. Мы наконец достигли ее после матча против очень сильной команды. Я поздравляю Лацио и Симоне Индзаги – они крутые, организованные и качественные.

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Я рад за своих ребят, но это достижение должно быть для нас отправной точкой, а не финишем. Мы знаем, что следующая игра – дерби с Миланом. Очевидно, что лучше быть впереди соперника. Это будет захватывающая игра между двумя командами, у которых большие амбиции", – приводит слова Конте Football Italia.

Добавим, что матч Милан – Интер состоится 21 февраля. Сейчас между командами всего одно очко разницы.

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