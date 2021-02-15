Головний тренер Інтера Антоніо Конте не впадає в ейфорію після перемоги над Лаціо (3:1), яка дозволила "нерадзуррі" очолити турнірну таблицю Серії А.

"Це була мета, яку ми переслідували довгий час – потрапити на вершину таблиці. Ми нарешті досягли її після матчу проти дуже сильної команди. Я вітаю Лаціо і Сімоне Індзагі – вони круті, організовані і якісні.

Інтер – Лаціо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я радий за своїх хлопців, але це досягнення повинно бути для нас відправною точкою, а не фінішем. Ми знаємо, що наступна гра – дербі з Міланом. Очевидно, що краще бути попереду суперника. Це буде захоплююча гра між двома командами, у яких великі амбіції", – наводить слова Конте Football Italia.

Додамо, що матч Мілан – Інтер відбудеться 21 лютого. Наразі між командами всього одне очко різниці.

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