"В целом, мне нравятся вызовы, и я принял многие из них за свою карьеру. Даже лучшие клубы, которые я тренировал, никогда не были фаворитами в момент моего приезда. Однако, если у меня возникает хотя бы мгновение сомнения, я предпочитаю не соглашаться. Это решение не зависит от денег.

Фонсека согласовал условия контракта с Тоттенхэмом, – Ди Марцио

Рынок устанавливает цену, но если бы я был одержим деньгами, я бы остался там, где был в прошлом. Я бы пошел на компромиссы и получал новые контракты. Вместо этого я ищу проекты и готов остаться отдыхать дома, если меня что-то не убеждает. Это связано со взглядами, честностью и принципами", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, итальянец привел Интер к чемпионству, после чего разорвал контракт. Конте связывали с работой в Тоттенхэме, однако сторонам не удалось найти компромисс.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо