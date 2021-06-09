Фонсека согласовал условия контракта с Тоттенхэмом, – Ди Марцио
Бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека может продолжить карьеру в АПЛ.
Португальский специалист вскоре должен стать главным тренером лондонского Тоттенхэма, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
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По информации источника, Фонсека уже договорился со "шпорами" о контракте на три сезона. Официальная презентация должна состояться в середине следующей недели.
Напомним, бывший тренер Шахтера прошлый сезон провел в Роме, но по завершении контракта 48-летнего португальца стороны решили не продолжать сотрудничество. Интересно, что "волков" возглавил Жозе Моуринью, которого в середине апреля уволили именно из Тоттенхэма.
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