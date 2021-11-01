Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Нуну Эшпириту Санту и его тренерским штабом.

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"Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и здесь ему всегда будут рады. Мы хотим поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем", – прокомментировал отставку спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи.

Напомним, португалец летом перебрался в лагерь лондонцев из тренерского кресла Вулверхэмптона. После 10-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке. Вероятным кандидатом на замену Эшпириту Санту СМИ называют Антонио Конте.

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