"Да, у меня будет нежелательный год творческого отпуска. Это будет год, когда я постараюсь учиться и продолжу исследовать различные тенденции.

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Я хочу максимально использовать эту нежелательную ситуацию. Но это нормально, я воспользуюсь этим временем, чтобы побыть с семьей и посмотреть футбол, который всегда меняется и развивается", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, 51-летний специалист привел Интер к чемпионству, после чего разорвал контракт. Конте связывали с работой в Тоттенхэме, однако сторонам не удалось найти компромисс.

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