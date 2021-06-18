Лондонский клуб отказался от приглашения Дженнаро Гаттузо, сообщает The Athletic. Причина – волна возмущения собственных фанатов.

Тоттенхэм официально объявил о назначении Паратичи

Переговоры между Тоттенхэмом и Рино складывались положительно, пока информация о них не "просочилась" в прессу. Болельщики "шпор" без особого энтузиазма восприняли потенциальный приход итальянца. Ранее Гаттузо позволял себе резкие высказывания о женщинах в футболе, однополыех браках и расизме. Английской публике такая откровенность не нравится, поэтому в соцсетях начался настоящий бунт под хэштегом #NoToGattuso.

Напомним, Гаттузо покинул Наполи после завершения прошлого сезона и подписал контракт с Фиорентиной. Удивительное сотрудничество с "фиалками" продолжалось 22 дня, за которые стороны успели надоесть друг другу.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21