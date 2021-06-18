Тоттенхэм отказался от назначения Гаттузо из-за взрыва гнева фанатов
Руководство Тоттенхэма вынуждено продолжать поиски нового главного тренера.
Лондонский клуб отказался от приглашения Дженнаро Гаттузо, сообщает The Athletic. Причина – волна возмущения собственных фанатов.
Тоттенхэм официально объявил о назначении Паратичи
Переговоры между Тоттенхэмом и Рино складывались положительно, пока информация о них не "просочилась" в прессу. Болельщики "шпор" без особого энтузиазма восприняли потенциальный приход итальянца. Ранее Гаттузо позволял себе резкие высказывания о женщинах в футболе, однополыех браках и расизме. Английской публике такая откровенность не нравится, поэтому в соцсетях начался настоящий бунт под хэштегом #NoToGattuso.
Напомним, Гаттузо покинул Наполи после завершения прошлого сезона и подписал контракт с Фиорентиной. Удивительное сотрудничество с "фиалками" продолжалось 22 дня, за которые стороны успели надоесть друг другу.
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