Конте назвал две команды Серии А, которые сильнее Интера

Главный тренер Интера Антонио Конте не хочет делать поспешных выводов, несмотря на лидерство "нерадзурри" в турнирной таблице.

"Мы – не фавориты, ведь Ювентус и Наполи опережают нас. Одна-две победы ничего не меняют: лучшие те лошади, которые первыми пересекают финишную линию. Я не первый тренер, который выиграл в Интере пять матчей подряд. Мы можем стать еще лучше во всем, это моя работа. После прихода нового тренера меняется все.

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Я остаюсь очень осторожным, не существует волшебной палочки. Если мы хотим быть хорошей командой, нужно устранить взлеты и падения. Просто посмотрите на историю Интера. Другие тренеры тоже выигрывали первые пять матчей.

Интер был на вершине таблицы два года назад, в декабре, а не в сентябре. Но потом, чтобы попасть в Лигу чемпионов, им нужно было выиграть в заключительном туре против Лацио. Подобная ситуация должна стать предупреждением для нас", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, именно Интер возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с максимумом очков после пяти туров. Ювентус отстает на два пункта, Наполи – уже на шесть.

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