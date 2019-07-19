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Конте: Наінгголан та Ікарді не є частиною проекту Інтера

16:07 327 Читать на русском
Конте: Наінгголан та Ікарді не є частиною проекту Інтера
Антоніо Конте / ФК Інтер

Наставник Інтера Антоніо Конте розповів про кадрову комплектацію команди.

"Ромелу Лукаку – хороший форвард, але він є гравцем Манчестер Юнайтед. Я дуже добре знаю його завдяки роботі в Челсі. Я вважаю його відмінним футболістом для Інтера, але поки він не в нашій команді. Побачимо, що буде далі, час все покаже.

Інтер запросив окремого тренера для Ікарді та Наінгголана, щоб уникнути судових позовів

Ікарді та Наінгголан? Тут все зрозуміло – дані гравці не є частиною нашого проекту. Все, що нам зараз потрібно – створити кістяк команди. Тут у нас є спільна точка зору з керівництвом клубу", – цитує Конте Football Italia.

Нагадаємо, тренерський штаб Інтер відсторонив Ікарді та Наінгголана від занять з основною командою попри те, що контракт бельгійця чинний ще 3 роки, а аргентинця – 2 роки.

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