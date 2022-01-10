Головний тренер Порту Сержіу Консейсау зробив ставку на свого нащадка і не прогадав.

19-річний нападник Порту Франсішку Консейсау голом на останніх хвилинах вирвав перемогу у матчі з Ешторілом (3:2), де його команда по ходу зустрічі поступалась (0:2).

Яремчук здав позитивний тест на коронавірус

Франсішку є сином головного тренера "драконів" Сержіу Консейсау. Саме до батька побіг молодий форвард, щоб відсвяткувати свій дебютний гол у португальській першості за першу команду. Наставник випустив молодого форварда на 87-й хвилині, а той вже на 89-й приніс команді важливі 3 очки.

Щільність на вершині таблиці чемпіонату Португалії дуже висока. Франсішку своїм голом зберіг лідерство Порту з відривом у 4 очки.

Лунін помстився Алькояно в другому матчі за Реал – Мадрид завдяки українцю та удачі пройшов далі в Кубку Іспанії