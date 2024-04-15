"Насколько мне известно, Коноплянка завершил карьеру. Из того, что знаю я, сейчас Коноплянка в тандеме с Романом Зозулей планируют заниматься агентской деятельностью. В последнее время получил несколько неожиданных подтверждений, что Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом в тандеме. Коммуницируют как с юными футболистами, так и с готовыми статусными, по украинским меркам. Я считаю, что это классно.

Коноплянка готовится завершить карьеру и уже определился с новой профессией

Это может стать большим плюсом для украинского футбола: Коноплянка и Зозуля – люди, которые часть карьеры провели в Европе и должны были набить там достаточное количество футбольных контактов. Если они благодаря этим контактам будут способны устраивать украинцев в хорошие европейские клубы на хорошие финансовые условия или благодаря своим контактам смогут приносить украинским клубам хорошие деньги на трансферах, если они смогут приводить в украинские клубы иностранцев за адекватные деньги, ну скажите, разве не будут в выигрыше все?

Сейчас – только зарождение и впереди еще очень много работы. Я считаю, что это реально может быть интересной футбольной историей", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, что Коноплянка выступал за Днепр и Шахтер, а в Европе попробовал свои силы в Севилье и Шальке. Последними его клубами были польская Краковия и румынский Клуж. Еще год назад Евгений выходил на Уэмбли за сборную Украины, а всего в составе "сине-желтых" он провел 87 матчей, забив 21 гол.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших