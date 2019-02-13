Коноплянка в компании Рауля и еще двух легенд Шальке – самый редкостный гол украинца

Шальке выбрал свои лучшие голы, которые гельзенкирхенцы забивали в ворота Фрайбурга. Уже в субботу, 16 февраля, команда Тедеско сыграет против соседа по турнирной таблице.

Евгений Коноплянка сыграл против Баварии впервые за 3 сезона и уже готовится к очередному испытанию в Бундеслиге. На фоне травм партнеров и уменьшения конкуренции 29-летний украинец получает больше игрового времени в последние недели. К тренировкам с командой приступили Эмболо и Скжибски, которые могут заменить Евгения, но пока у нашего игрока все еще неплохие шансы снова оказаться в основе.

Между тем твиттер Шальке воспользовался случаем вспомнить, как левый вингер сборной Украины и еще несколько звезд клуба в разное время забивали Фрайбургу на родной Фелтинс Арене.

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Гол Коно отличается от других забитых им мячей. Это преимущественно либо красивые дальние удары (чаще всего правой ногой), либо техничные действия в штрафной соперников. Здесь же экс-днепрянин забивает головой и делает это столь непринужденно, словно всю жизнь замыкает, а не ассистирует. Этим мячом он установил окончательный счет 1:1.

Даже игроки Фрайбурга растерялись от такого, а Коноплянка отправил свой памятный поцелуй в камеру – это единственный его гол со второго этажа в европейских командах, а еще дебютный за "кобальтовых" в Бундеслиге. Да и в Украине вспоминается лишь 1 гол Евгения ударом головой – Заре в проигранном со счетом 1:2 матче УПЛ 2014/15.

Смотрите видео гола Коноплянки в матче Шальке – Фрайбург

Кроме этого взятия ворот, в список попали меткие удары легенды Реала Рауля Гонсалеса (магический ассист другого испанца – Хурадо), а также еще двух бывших форвардов Шальке Эббе Санда и Джефферсона Фарфана.

Напомним, в сезоне 2018/19 Коноплянка сыграл 17 игр (чуть больше 1000 минут) во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Всего за Шальке Евгений наколотил 13 мячей в 74 матчах.