Коноплянка в компанії Рауля і ще двох легенд Шальке – найбільш рідкісний гол українця

Шальке вибрав свої найкращі голи, які гельзенкірхенці забивали у ворота Фрайбурга. Уже в суботу, 16-го лютого, команда Тедеско зіграє проти сусіда в турнірній таблиці.

Євген Коноплянка зіграв проти Баварії вперше за 3 сезони і вже готується до чергового випробування в Бундеслізі. На фоні травм партнерів і зменшення конкуренції 29-річний українець отримує більше ігрового часу в останні тижні. До тренувань з командою приступили Емболо та Скжибскі, які можуть замінити Євгена, але наразі в нашого гравця все ще непогані шанси знову опинитись в основі.

Тим часом твіттер Шальке скористався нагодою пригадати, як лівий вінгер збірної України та ще декілька зірок клубу в різні часи забивали Фрайбургу на рідній Фелтінс-Арені.

Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІ

Гол Коно вирізняється з-поміж інших забитих ним м'ячів. Це переважно або красиві дальні удари (найчастіше правою ногою), або технічні дії у штрафному суперників. Тут же екс-дніпрянин забиває головою і робить це так невимушено, наче все життя замикає, а не асистує. Цим м'ячем він встановив остаточний рахунок 1:1.

Навіть гравці Фрайбурга розгубились від такого, а Коноплянка відправив свій пам'ятний поцілунок у камеру – це єдиний його гол з другого поверху в європейських командах, а ще дебютний за "кобальтових" у Бундеслізі. Та й в Україні пригадується лиш 1 гол Євгена ударом головою – Зорі у програному з рахунком 1:2 матчі УПЛ 2014/15.

Дивіться відео гола Коноплянки у матчі Шальке – Фрайбург

Крім цього взяття воріт, до списку потрапили влучні удари легенди Реала Рауля Гонсалеса (магічний асист іншого іспанця – Хурадо), а також ще двох колишніх форвардів Шальке Еббе Санда та Джеферсона Фарфана.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Коноплянка відіграв 17 ігор (трохи більше як 1000 хвилин) у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 асисти. Загалом за Шальке Євген наколотив 13 м'ячів за 74 матчі.