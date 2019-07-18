Коноплянка в Фенербахче: на украинца претендуют и другие клубы, переговоры продолжаются, – журналист

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка уже в ближайшее время узнает, где продолжит карьеру.

Переговоры между Шальке и Фенербахче по трансферу Евгения Коноплянки продолжаются, окончательное решение будет принято в течение 1-2 недель, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларман.

Коноплянка не рассматривает варианты продолжения карьеры в России и Китае

По информации источника, кроме "канареек", украинским вингером интересуются и другие клубы, среди которых есть Бешикташ.

Напомним, Шальке отправился на короткий тренировочный сбор в Херцлаке, однако с командой не поехал Евгений Коноплянка.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коно провел 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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