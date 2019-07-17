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Коноплянка не рассматривает варианты продолжения карьеры в России и Китае

11:38 73 Читати українською
Коноплянка не рассматривает варианты продолжения карьеры в России и Китае
Евгений Коноплянка / УАФ

Вингер Шальке Евгений Коноплянка уже длительное время находится в поисках нового клуба.

Шальке не спешит продавать вингера сборной Украины Евгения Коноплянку и хочет получить за трансфер футболиста 6 млн евро. Правда, пока клубов, которые готовы заплатить такие деньги за украинца, нет.

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Коноплянка не рассматривает варианты продолжения карьеры в России и Китае, поэтому переход в турецкую команду – идеальный вариант для Евгения, сообщает Spor X.

Сейчас украинский вингер находится в поисках нового клуба и поддерживает форму на базе Шальке. Главными претендентами на Коноплянку являются турецкие Фенербахче и Бешикташ.

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Трансферы Украинцы за рубежом Шальке Шальке Трансферы Чемпионата Германии Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Россия Германия Китай
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