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Коноплянка у Фенербахче: на українця претендують і інші клуби, переговори тривають, – журналіст

18:44 724 Читать на русском
Коноплянка у Фенербахче: на українця претендують і інші клуби, переговори тривають, – журналіст
Євген Коноплянка / Фото ФК Шальке

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка вже найближчим часом дізнається, де продовжить кар'єру.

Переговори між Шальке та Фенербахче щодо трансферу Євгена Коноплянки продовжуються, остаточне рішення буде прийнято протягом 1-2 тижнів, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Дірк Шларман.

Коноплянка не розглядає варіанти продовження кар'єри у Росії та Китаї

За інформацією джерела, окрім "канарок", українським вінгером цікавляться і інші клуби, серед яких є Бешикташ.

Нагадаємо, Шальке вирушив на короткий тренувальний збір у Херцлаке, проте з командою не поїхав Євген Коноплянка.

В минулому сезоні Бундесліги Коно провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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