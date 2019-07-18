Коноплянка у Фенербахче: на українця претендують і інші клуби, переговори тривають, – журналіст

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка вже найближчим часом дізнається, де продовжить кар'єру.

Переговори між Шальке та Фенербахче щодо трансферу Євгена Коноплянки продовжуються, остаточне рішення буде прийнято протягом 1-2 тижнів, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Дірк Шларман.

Коноплянка не розглядає варіанти продовження кар'єри у Росії та Китаї

За інформацією джерела, окрім "канарок", українським вінгером цікавляться і інші клуби, серед яких є Бешикташ.

Нагадаємо, Шальке вирушив на короткий тренувальний збір у Херцлаке, проте з командою не поїхав Євген Коноплянка.

В минулому сезоні Бундесліги Коно провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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