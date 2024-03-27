Бывшая звезда сборной Украины Евгений Коноплянка также не обошел вниманием важную победу над Исландией в финале плей-офф отбора к Евро-2024.

Сборная Украины в волевом стиле победила Исландию (2:1) и квалифицировалась на Евро-2024 – четвертый подряд чемпионат Европы для "сине-желтых".

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"Это настоящий менталитет украинцев. Поздравляю всех с победой", – написал Коноплянка в Instagram под праздничной фотографией из раздевалки команды.

Напомним, что Евгений выступал за сборную Украины с 2010 года, в общей сложности проведя 87 матчей за главную команду страны (21 гол).

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