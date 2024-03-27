Колишня зірка збірної України Євген Коноплянка також не оминув увагою важливу перемогу над Ісландією у фіналі плей-офф відбору до Євро-2024.

Збірна України у вольовому стилі перемогла Ісландію (2:1) та кваліфікувалась на Євро-2024 – четвертий поспіль чемпіонат Європи для "синьо-жовтих".

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"Це справжній менталітет українців. Вітаю всіх з перемогою", – написав Коноплянка в Instagram під святковою світлиною з роздягальні команди.

Нагадаємо, що Євген виступав за збірну України з 2010 року, загалом провівши 87 матчів за головну команду країни (21 гол).

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