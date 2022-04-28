"Хочется уже набрать форму и помочь Краковии. Здесь хорошие игроки, хороший клуб. У них очень комфортно и они действительно любят футбол. Поэтому хочется им помочь.

У меня долго не было игровой практики, хочется пойти записаться на футбол и быть как первый день в футболе. Пожалуй, только это меня подталкивает. А будь я в игровом тонусе и всегда играл, наверное, было бы не до футбола. Когда видишь войну в Украине, тем более, когда семья вдали от тебя, точно не до этого.

Коноплянка готов взять в руки оружие: "Какие еще доказательства нужны? Это убийства"

Конечно, жду вызова в сборную. Еще песочек не сыпется из меня, я еще хочу помочь. Не надо сидеть на одном месте, ты деградируешь. А здесь чем можешь, тем помогаешь. Если ты играешь, то опять же можешь вернуться в сборную, ведь есть такая цель", – сказал Коноплянка в эфире Футбол News .

Заметим, что за польский коллектив 32-летний украинец уже провел 6 неполных поединков, но результативными действиями пока не отмечался. В последний раз Евгений одевал футболку сборной Украины в сентябре 2020-го в матче Лиги наций против Швейцарии.

Уже в июне нашу главную команду ожидает полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Александр Петраков список вызванных легионеров еще не объявлял.

"Іноземці не розуміють, як можна голими руками зупиняти танк": голкіпер з Гонконгу разом із Зозулею жертвує для України