Главный тренер "полосатых" Яцек Зелински объяснил, почему Евгений Коноплянка не попал в заявку на поединок 24-го тура Экстраклясы против познанской Варты (0:0).

"Коноплянка получил травму на тренировке в пятницу. В день отъезда выяснилось, что он не сможет играть.

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Ему сделали МРТ, но результатов пока что нет", – цитирует Зелински Dziennik Polski.

Напомним, Коноплянка получил вызов в национальную команду на поединок отбора Евро-2024 года против Англии. Встреча состоится уже через 2 недели – 26 марта. В текущем сезоне Евгений сыграл за Краковию 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Добавим, что Коноплянка провел за сборную Украины 86 матчей и забил 21 мяч (третий бомбардир в истории). Впрочем, последний раз вингер получал вызов в лагерь "сине-желтых" в марте 2021-го, а на поле выходил вообще в сентябре 2020-го.

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