Головний тренер "смугастих" Яцек Зєлінскі пояснив, чому Євген Коноплянка не потрапив до заявки на поєдинок 24-го туру Екстракляси проти познанської Варти (0:0).

"Коноплянка отримав травму на тренуванні в п'ятницю. У день від'їзду з'ясувалося, що він не зможе грати.

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Йому зробили МРТ, але результатів поки що немає", – цитує Зєлінскі Dziennik Polski.

Нагадаємо, Коноплянка отримав виклик до національної команди на поєдинок відбору Євро-2024 року проти Англії. Зустріч відбудеться вже за 2 тижні – 26 березня. У поточному сезоні Євген зіграв за Краковію 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Додамо, що Коноплянка провів за збірну України 86 матчів та забив 21 м'яч (третій бомбардир в історії). Втім, востаннє вінгер отримував виклик до табору "синьо-жовтих" у березні 2021-го, а на поле виходив взагалі у вересні 2020-го.

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