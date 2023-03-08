"Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-то футболиста в сборную, то он делает это, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызывать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. По данным того же InStat.

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Важно понимать, какое сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства. В моем понимании, при вызове игрока в сборную важно понимать, что он ей поможет. И важно иметь четкое представление о функциональном и игровом тонусе этого исполнителя.

У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какая интенсивность его действий. А эти данные очень важны! Потому что, в моем понимании, игра со сборной Англии будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов выполнять в этом матче определенный объем работы. Поэтому, когда вызвали Коноплянку, то, значит, он готов выполнять этот объем работы.

Но я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины. Я только озвучиваю свое видение по списку футболистов на один конкретный матч", – рассказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

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