Коноплянка получил дополнительный отпуск – Шальке позволил украинцу вести переговоры с другими клубами

Стали известны причины отсутствия вингера Шальке Евгения Коноплянки на первой тренировке команды.

Тренерский штаб Шальке дал Евгению Коноплянке дополнительную неделю отпуска из-за его выступлений за сборную Украины, сообщил спортивный телеведущий Игорь Цыганык в своей авторской программе.

Коноплянка не явился на первую предсезонную тренировку Шальке

Также немецкий клуб позволил 29-летнему украинцу вести переговоры с другими клубами относительно потенциального трансфера.

В СМИ распространяется информация, что в услугах Евгения заинтересованы турецкие гранды – Бешикташ и Фенербахче.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коноплянка провел 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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