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Коноплянка раскрыл секреты Шахтера в подготовке ко второй части сезона

07:30 111 Читати українською
Коноплянка раскрыл секреты Шахтера в подготовке ко второй части сезона
Евгений Коноплянка / фото^ ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о сборе команды в турецком Белеке и методах тренировок "горняков".

"Самое главное – набрать физические и технические кондиции, а тактику можно понимать и нарабатывать без мяча. Мы только подходим к стопроцентным кондициям – позади всего неделя.

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Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, по-моему, самый правильный и самый приятный. Почему? Потому что мы тренируем физику благодаря работе с мячом, интенсивной работе. И это – просто удовольствие. Я понимаю, для чего пришел в футбол: чтобы получать такие приятные эмоции! По сути, 80 процентов команд бегают без мяча. Мы же через игры набираем физическую форму и технику, вдвойне приятно.

Контрольные матчи – это подготовительный процесс. Но и в тренировках не хочется уступать, иначе идешь с поля расстроенным. Поэтому игры все-таки стоят немного больше, чем простое занятие. Мы отдаемся полностью и благодаря этому набираем форму", – цитирует Коноплянку пресс-служба Шахтера.

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Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Зимние сборы
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