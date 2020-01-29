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Коноплянка розкрив секрети Шахтаря у підготовці до другої частини сезону

07:30 513 Читать на русском
Коноплянка розкрив секрети Шахтаря у підготовці до другої частини сезону
Євген Коноплянка / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка розповів про збір команди в турецькому Белеку та методи тренувань "гірників".

"Найголовніше – набрати фізичні і технічні кондиції, а тактику можна розуміти і напрацьовувати без м'яча. Ми тільки підходимо до стовідсоткових кондицій – позаду всього тиждень.

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Скільки в моїй кар'єрі було зборів, нинішній, як на мене, найправильніший і найприємніший. Чому? Тому що ми тренуємо фізику завдяки роботі з м'ячем, інтенсивній роботі. І це – просто задоволення. Я розумію, для чого пішов у футбол: щоб отримувати такі приємні емоції! По суті, 80 відсотків команд бігають без м'яча. Ми ж через ігри набираємо фізичну форму і техніку, що вдвічі приємніше.

Контрольні матчі – це підготовчий процес. Але і в тренуваннях не хочеться поступатися, інакше йдеш з поля засмученим. Тому ігри все-таки вартують трохи більше, ніж просте заняття. Ми віддаємося на сто відсотків і завдяки цьому набираємо форму", – цитує Коноплянку прес-служба Шахтаря.

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