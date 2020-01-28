Шахтер не лишал Тайсона капитанской повязки, – СМИ

Информация о том, что вторую часть сезона донецкий Шахтер проведет с новым капитаном, оказалась ложной.

"Официально и неофициально нового капитана никто не назначал", – приводит заявление пресс-службы Шахтера UA-Футбол.

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Напомним, что вчера, 27 января, в программе "Футбольный формат" ведущий Андрей Малиновский сообщил о смене капитана в Шахтере – Андрей Пятов вместо Тайсона.

Подобные слухи мог вызвать инцидент, который произошел во время товарищеского матча "горняков" против польского Леха (1:0). Донецкую команду на поле с капитанской повязкой вывел Андрей Пятов, причем Тайсон также участвовал в том матче.

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