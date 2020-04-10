Коноплянка признался, что хотел бы изменить в своей карьере

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка вспомнил свой европейский этап карьеры и рассказал, что изменил бы, чтобы сделать ее более успешной.

"Никакого совета себе не дал бы. Ничего не хочу менять, честно. Меня все устраивало в моей молодости, она была очень интересной. Было много моментов, которые я ни на что не хотел бы променять.

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Возможно, немного хотел бы изменить – раньше бы уехать в Европу, это один момент. Чуть раньше, может, пару лет я потерял. Я бы скорее выучил язык, потому что без этого никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить, а не знаешь, как сказать.

Я год был в Севилье, 3 года в Германии. Только через год я уже чувствовал себя как дома. Я понимал язык, разговаривал через полгода. Если бы на пару лет раньше поехал – был бы прыжочек длиннее. Только этот момент", – поделился Коноплянка в прямом эфире Instagram Шахтера.

Напомним, Евгений на клубном уровне успел поиграть в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

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