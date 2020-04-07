Коноплянка назвал сильнейшего соперника в своей карьере – это не Реал или Барселона

Вингер Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, кто был самым тяжелым соперником, против которого ему приходилось когда-нибудь играть.

"Я играл против Реала, Барселоны. Но если взять все команды, которые я видел вживую, то Бавария самая сильная. Они были на таком ходу, я не видел, чтобы так люди играли, настолько была дисциплина. Очень высокий уровень футболистов, они понимали с полуслова.

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Игроки Баварии отрабатывали до конца. Если счет 3:0, то для них это ничего не значит. Играли до свистка, только тогда останавливались. Они нас с Шальке так смяли пару раз", – поделился Коноплянка в совместном эфире в Instagram с официальным аккаунтом УАФ.

Напомним, Евгений на клубном уровне успел поиграть в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

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