"Перед матчем партнеры мне рассказывали, что в этом противостоянии бьются, а не играют. Атмосфера отличная. Но, к сожалению, мне дважды не удалось отличиться. Я за всю свою карьеру часто участвовал в подобных встречах. Севилья против Бетиса. Также Днепр против Металлиста – это команды не из одного города, но мы тоже бились за результат.

Коноплянка ожидает вызова в сборную Украины: "Еще песочек не сыпется с меня"

После игры в раздевалку зашел президент и пошутил, что я сыграл говняно. Это было весело: "Почему ты не забил, ведь ты Евгений Коноплянка? Я был уверен перед матчем, что ты забьешь". Но я ему объяснил, почему так случилось. Иногда так бывает, это как в казино. Ты ставишь на черное, а здесь – красное.

С президентом также разговаривали о дерби с Ракувом на следующей неделе. Он хороший мотиватор. Это стало для меня неожиданностью. Правда, не расскажу, что он точно сказал. Теперь есть неделя, чтобы отдохнуть", – сказал Коноплянка для CracoviaTV.

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