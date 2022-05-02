"Перед матчем партнери мені розповідали, що в цьому протистоянні б’ються, а не грають. Атмосфера чудова. Але, на жаль, мені двічі не вдалося відзначитися. Я за всю свою кар’єру часто брав участь в подібних зустрічах. Севілья проти Бетіса. Також Дніпро проти Металіста – це команди не з одного міста, але ми також билися за результат.

Коноплянка очікує на виклик у збірну України: "Ще пісочок не сиплеться з мене"

Після гри до роздягальні зайшов президент і пожартував, що я зіграв гівняно. Це було весело: "Чому ти не забив, ти ж Євген Коноплянка? Я був впевнений перед матчем, що ти заб’єш". Ну але я йому пояснив, чому так сталося. Деколи так буває, це як в казино. Ти ставиш на чорне, а тут – червоне.

З президентом також розмовляли про дербі з Ракувом наступного тижня. Він хороший мотиватор. Це стало для мене несподіванкою. Правда, не розповім, що він точно сказав. Тепер маємо тиждень, щоб відпочити", – сказав Коноплянка для CracoviaTV.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце