Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка может начать 2021-й год в турецкой Суперлиге.

Истанбул Башакшехир посылал запрос в донецкий клуб относительно возможного подписания Евгения Коноплянки, сообщает Telegram-канал Бей-беги.

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Так как предложение поступило в последний день трансферного окна, стороны не имели достаточно времени, чтобы обсудить переход и перенесли переговоры на зиму. По информации источника, турецкий гранд предлагал за 31-летнего украинца 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка провел 20 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

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