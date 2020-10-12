Коноплянка получил предложение из Турции – Шахтер перенес переговоры на зимнее трансферное окно
Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка может начать 2021-й год в турецкой Суперлиге.
Истанбул Башакшехир посылал запрос в донецкий клуб относительно возможного подписания Евгения Коноплянки, сообщает Telegram-канал Бей-беги.
Кобин: Рано или поздно Коноплянке придется перейти в Минай
Так как предложение поступило в последний день трансферного окна, стороны не имели достаточно времени, чтобы обсудить переход и перенесли переговоры на зиму. По информации источника, турецкий гранд предлагал за 31-летнего украинца 2,5 млн евро.
В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка провел 20 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами.
"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів