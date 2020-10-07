"У Жени сейчас не все так хорошо, плюс получил травму. Но это игрок высокого уровня, ему рано идти в Минай. Пускай парень еще себя показывает и в сборной, и в Шахтере.

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Но рано или поздно настанет время, когда ему придется перейти в Минай, помочь. Понятно, что на тот момент он не будет нуждаться в деньгах и в Минае он их не заработает. Кто приезжает в Минай с деньгами, тот уходит без денег, без машин, без ничего. Там можно только потерять (улыбается). Если Коноплянка хочет принести нам немного денег, то мы его ждем", – сказал Василий Кобин в интервью Youtube-каналу ОтДушиВДушу.

Заметим, что Минай, который тренирует Василий Кобин, сейчас расположился на 11 строчке, Шахтер Евгения Коноплянки идет четвертым.

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