Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка може розпочати 2021-й рік у турецькій Суперлізі.

Істанбул Башакшехір надсилав запит у донецький клуб щодо можливого підписання Євгена Коноплянки, повідомляє Telegram-канал Бий-біжи.

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Позаяк пропозиція надійшла в останній день трансферно вікна, сторони не мали достатньо часу, що обговорити перехід і перенесли перемовини на зиму. За інформацією джерела, турецький гранд пропонував за 31-річного українця 2,5 млн євро.

У минулому сезоні УПЛ Коноплянка провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.

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