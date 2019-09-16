"Услышал слова Зеленского", – Конолянка интересно объяснил возвращение в УПЛ и ждет Ярмоленко

Новичок Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о своих впечатлениях от возвращения в чемпионат Украины.

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину.

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На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся.

Я соскучился за чемпионатом Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придет на три человека больше. Затем придет Ярмоленко, а это еще плюс пять человек. Может быть, мы снова заинтересуем людей футболом", – сказал Коноплянка в эфире программы Профутбол.

Напомним, этим летом Евгений подписал контракт с Шахтером после четырех лет не слишком удачных выступлений в Европе.

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