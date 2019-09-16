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"Услышал слова Зеленского", – Конолянка интересно объяснил возвращение в УПЛ и ждет Ярмоленко

09:44 267 Читати українською
"Услышал слова Зеленского", – Конолянка интересно объяснил возвращение в УПЛ и ждет Ярмоленко
Ярмоленко и Коноплянка / Фото УАФ

Новичок Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о своих впечатлениях от возвращения в чемпионат Украины.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину.

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На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся.

Я соскучился за чемпионатом Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придет на три человека больше. Затем придет Ярмоленко, а это еще плюс пять человек. Может быть, мы снова заинтересуем людей футболом", – сказал Коноплянка в эфире программы Профутбол.

Напомним, этим летом Евгений подписал контракт с Шахтером после четырех лет не слишком удачных выступлений в Европе.

Коноплянка провалив шлях до Барселони, але в Шахтарі має шанс частково реабілітуватися

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