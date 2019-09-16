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Коноплянка очікує на повернення Ярмоленка в УПЛ

09:41 708 Читать на русском
Коноплянка очікує на повернення Ярмоленка в УПЛ
Ярмоленко і Коноплянка / Фото УАФ

Новачок Шахтаря Євген Коноплянка розповів про свої враження від повернення в чемпіонат України.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Чому я повернувся на рідну землю? Почув слова президента про те, що потрібно повертатися в Україну.

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Насправді, чому б і ні, чому не повернути чемпіонат, який був 4 роки тому? В Європі все теж добре, хороші чемпіонати і команди, але своїх людей ми будемо радувати? Вони теж занудьгували, як я чув. Народ теж хоче бачити той футбол, який показує Європа. Я першим пішов, а тепер першим повернувся.

Я скучив за чемпіонатом України, це мій дім. Наші люди, наш менталітет. Сподіваюся, через моє повернення на стадіон прийде на три людини більше. Потім прийде Ярмоленко, а це ще плюс пять осіб. Можливо, ми знову зацікавимо людей футболом", – сказав Коноплянка в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, цього літа Євген підписав контракт з Шахтарем після чотирьох років не надто вдалих виступів у Європі.

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Шахтар Шахтар Шахтар - Зоря Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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