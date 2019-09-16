Коноплянка очікує на повернення Ярмоленка в УПЛ

Новачок Шахтаря Євген Коноплянка розповів про свої враження від повернення в чемпіонат України.

"Чому я повернувся на рідну землю? Почув слова президента про те, що потрібно повертатися в Україну.

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Насправді, чому б і ні, чому не повернути чемпіонат, який був 4 роки тому? В Європі все теж добре, хороші чемпіонати і команди, але своїх людей ми будемо радувати? Вони теж занудьгували, як я чув. Народ теж хоче бачити той футбол, який показує Європа. Я першим пішов, а тепер першим повернувся.

Я скучив за чемпіонатом України, це мій дім. Наші люди, наш менталітет. Сподіваюся, через моє повернення на стадіон прийде на три людини більше. Потім прийде Ярмоленко, а це ще плюс пять осіб. Можливо, ми знову зацікавимо людей футболом", – сказав Коноплянка в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, цього літа Євген підписав контракт з Шахтарем після чотирьох років не надто вдалих виступів у Європі.

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