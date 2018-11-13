Коноплянка: Очень расстроен, что сборная Украины не сыграет в Днепре

Полузащитник сборной Украины и Шальке Евгений Коноплянка как всегда больше шутил, чем отвечал на вопросы журналистов перед открытой тренировкой национальной команды на Олимпийском.

Он отметил, что сожалеет, что не сможет сыграть за сборную в родном для себя Днепре.

"Настроение, конечно, замечательный. Я уже не раз это говорил сегодня (улыбается). Мы готовимся с тем же настроением победить. Не имеет значения турнирная таблица. Поэтому стремимся только к победе и порадовать болельщиков.

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Вызов Шведа? Я ожидал, что его вызовут. Сколько он уже забил голов? 7-8, если не ошибаюсь, показывает хорошую игру. Поэтому он достоин этого. Я его ждал и поздравляю, как и всех других ребят.

Но мы еще не успели даже пообщаться. Только слушали песни и запоминали движения на танцполе (смеется).

Хотел ли бы сыграть в Днепре? Да. Я расстроился, когда услышал эту информацию. Не знаю, почему так. Я не знаю, у кого можно спросить, чтобы мне дали правдивый ответ, почему не получилось. Я ждал, тем более в Днепре, моем родном городе. Я расстроен, что мы не играем там. Я не представляю сейчас состояние наших болельщиков, которые ждут наконец эти матчи. Я хотел бы играть каждую игру дома, если бы это было возможно.

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Ситуация в Шальке? Этот вопрос немного не в тему. Андрей Николаевич сказал нам, что мы забываем о клубных делах, поэтому об этом уже можно говорить после сборной", – сказал он журналистам перед началом открытой тренировки сборной.