Лунин: Поверьте, я работаю, чтобы исправить ситуацию

Вратарь испанского Леганеса Андрей Лунин считает, что даже в матче без мотивации играть за сборную всегда нужно с желанием.

Несмотря на проблемы с игровой практикой в ​​клубе, Лунин говорит, что находится в хорошем состоянии и работает над исправлением ситуации.

"Турнирной мотивации, возможно, уже и нет, но в сборную приезжаешь и играешь за свою страну. Это лучшая мотивация. Я всегда готов, держу себя в форме, готовлюсь.

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Мы будем играть только на победу. Матч в Турции? Всегда приятно играть дома, перед своими болельщиками. Но это не от нас зависит. В любом месте мы должны играть хорошо и демонстрировать хорошую игру.

Словакия? Мы уже играли с ними. Есть несколько хороших футболистов. Команда сбалансированная прежде всего именно как команда.

Неудачная игра за клуб (в Кубке Испании)? Я бы не сказал, что это была неудачная игра, просто несколько ошибок привели к такому, но в целом игра получилась неплохой. Тем более после долгого перерыва.

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То, что не играю в клубе, неприятно, но я чувствую себя хорошо. Поверьте, я работаю, чтобы исправить ситуацию", – сказал он журналистам перед открытой тренировкой сборной Украины во вторник.