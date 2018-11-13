Коноплянка: Дуже засмучений, що збірна України не зіграє в Дніпрі

Півзахисник збірної України та Шальке Євген Коноплянка як завжди більше жартував, аніж відповідав на питання журналістів перед відкритим тренуванням національної команди на Олімпійському.

Він зазначив, що шкодує через те, що не зможе зіграти за збірну в рідному для себе Дніпрі.

"Настрій, звичайно, чудовий. Я вже не раз це казав сьогодні (посміхається). Ми готуємося з тим же настроєм перемогти. Не має значення турнірна таблиця. Тому прагнемо лише перемоги та порадувати вболівальників.

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Виклик Шведа? Я очікував, що його викличуть. Скільки він вже забив голів? 7-8, якщо не помиляюся, показує хорошу гру. Тому він гідний цього. Я його чекав і вітаю, як і всіх інших хлопців.

Але ми ще не встигли навіть поспілкуватися. Лише слухали пісні та запам'ятовували рухи на танцполі (сміється).

Чи хотів би зіграти в Дніпрі? Так. Я засмутився, коли почув цю інформацію. Не знаю, чому так. Я не знаю, в кого можна запитати, щоб мені дали правдиву відповідь, чому не вийшло. Я чекав, тим паче в Дніпрі, моєму рідному місті. Я засмучений, що ми не граємо там. Я не уявляю зараз стан наших вболівальників, які чекають нарешті ці матчі. Я хотів би грати кожну гру вдома, якби це було можливо.

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Ситуація в Шальке? Це питання трохи не в тему. Андрій Миколайович сказав нам, що ми забуваємо про клубні справи, тому про це вже можна говорити після збірної", – сказав він журналістам перед початком відкритого тренування збірної.