Похоже, что в ЧФР Клуж, в котором не смог закрепиться Евгений Коноплянка, не все в порядке с финансовым положением.

Игроки Клужа ушли в зимний отпуск, не получив зарплату за 3 месяца, сообщает GSP.ro.

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Отмечается, что руководство клуба даже не сообщило, когда закроет долги перед футболистами. Добавим, что президент ЧФР Клуж недавно заявил, что Коноплянка покинет клуб и выразил разочарование в украинце, зарплата которого составляет 15 тысяч евро в месяц.

Напомним, Коноплянка перешел в ЧФР Клуж летом 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он лишь 4 раза выходил на поле, проведя суммарно 54 минуты. Transfermarkt оценивает 34-летнего вингера в 500 тысяч евро.

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