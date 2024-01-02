Схоже, що в ЧФР Клуж, у якому не зміг закріпитися Євген Конопялнка, не все в порядку з фінансовим становищем.

Гравці Клужа пішли у зимову відпустку, не отримавши зарплатню за 3 місяці, повідомляє GSP.ro.

"Із цим тренером майбутнього тут не бачу": Коноплянка різко відреагував на скандальну заяву президента Клужа

Зазначається, що керівництво клубу навіть не повідомило, коли закриє борги перед футболістами. Додамо, що президент ЧФР Клуж нещодавно заявив, що Коноплянка покине клуб та висловив розчарування в українцеві.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у ЧФР Клуж влітку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він лише 4 рази виходив на поле, провівши сумарно 54 хвилини. Transfermarkt оцінює 34-річного вінгера у 500 тисяч євро.

Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен