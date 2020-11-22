Один из самых известных украинских футболистов снова может вернуться в топ-чемпионат. Одиозный президент Валенсии Питер Лим, которого после продажи лидеров беспощадно критикуют болельщики, надеется усилить команду недорогими и качественными футболистами в зимнее трансферное окно.

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В связи с необходимостью экономии, глава "летучих мышей" настроен подписывать исключительно "лоукост" исполнителей, а Евгений Коноплянка стал одним из кандидатов. Украинец привлекает боссов Валенсии своей техникой, видением игры и умением контролировать мяч. В нем видят хорошего партнера в атаке для Гонсалу Гедеша и конкурента для россиянина Дениса Черышева. Потенциальный переход оценивается примерно в 5 млн евро, а сам Коноплянка якобы тоже не против еще раз попробовать себя в топ-лиге Европы, ведь этот шанс может быть едва ли не последним. Об этом сообщает Fichajes.net.

Интересно, что в пользу потенциальному трансферу играет еще один факт. Жене Евгения, Виктории, очень нравилась жизнь в Испании. Об этом она ранее рассказывала в одном из интервью. Как известно, Коноплянка провел сезон 2015/16 в составе Севильи, а следующие 3 года защищал цвета Шальке.

Напомним, Евгений вернулся в УПЛ летом 2019-го, подписав трехлетний контракт с Шахтером. В текущем сезоне провел лишь 74 минуты, выйдя на поле 4 раза. Сейчас 31-летний вингер восстанавливается от травмы.

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