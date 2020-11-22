Один з найвідоміших українських футболістів знову може повернутися в топ-чемпіонат. Одіозний президент Валенсії Пітер Лім, якого після продажу лідерів нещадно критикують вболівальники, сподівається підсилити команду недорогими та якісними футболістами в зимове трансферне вікно.

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У зв'язку з необхідністю економії, очільник "кажанів" налаштований підписувати виключно "ловкост" виконавців, а Євген Коноплянка став одним із кандидатів. Українець приваблює босів Валенсії своєю технікою, баченням гри та вмінням контролювати м'яч. У ньому бачать хорошого партнера в атаці для Гонсалу Гедеша та конкурента для росіянина Дениса Черишева. Потенційний перехід оцінюється приблизно в 5 млн євро, а сам Коноплянка начебто теж не проти ще раз спробувати себе в топ-лізі Європи, адже цей шанс може бути чи не останнім. Про це повідомляє Fichajes.net.

Цікаво, що на користь потенційному трансферу грає ще один факт. Дружині Євгена, Вікторії, дуже подобалося життя в Іспанії. Про це вона раніше розповідала в одному з інтерв'ю. Як відомо, Коноплянка провів сезон 2015/16 у складі Севільї, а наступні 3 роки захищав кольори Шальке.

Нагадаємо, Євген повернувся в УПЛ влітку 2019-го, підписавши трирічний контракт з Шахтарем. У поточному сезоні провів лише 74 хвилини, вийшовши на поле 4 рази. Наразі 31-річний вінгер відновлюється від травми.

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