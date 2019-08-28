Коноплянка может продолжить карьеру в Сампдории, – СМИ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заинтересовал итальянскую Сампдорию.

Сампдория заинтересовалась в приобретении Евгения Коноплянки, передает Tuttomercatoweb.

Коноплянка перейдет в Бешикташ за 3 млн евро, – турецкий журналист

По информации издания, единственным препятствием трансфера могут стать финансовые аппетиты украинца. Добавим, что главным претендентом на Коноплянку является турецкий Бешикташ, стороны находятся в завершающей стадии переговоров.

В прошлом сезоне Коноплянка провел за Шальке 21 матч во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

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