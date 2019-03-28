Коноплянка догнал Ярмоленка по количеству сыгранных матчей за сборную

Матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга (2:1) стал для полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки 80-м в футболке национальной команды.

По этому показателю хавбек немецкого Шальке догнал Андрея Ярмоленко. Теперь в реестре гвардейцев сборной Украины два вингера нашей команды делят между собой седьмое и восьмое места, сообщает официальный сайт ФФУ.

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України

Впереди расположились Андрей Пятов (87 поединков), Александр Шовковский (92), Олег Гусев (98), Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).

Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді Шевченка

Напомним, что сборная Украины с Коноплянкой в составе сначала удержала ничью с Португалией, а через 3 дня вырвала победу у Люксембурга в матчах отбора к Евро-2020.