Коноплянка наздогнав Ярмоленка за кількістю зіграних матчів за збірну

Матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу (2:1) став для півзахисника збірної України Євгена Коноплянки 80-м у футболці національної команди.

За цим показником хавбек німецького Шальке наздогнав Андрія Ярмоленка. Тепер у реєстрі гвардійців збірної України два вінгери нашої команди ділять між собою сьоме та восьме місця, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Попереду розташувалися Андрій Пятов (87 поєдинків), Олександр Шовковський (92), Олег Гусєв (98), Руслан Ротань (100), Андрій Шевченко (111) та Анатолій Тимощук (144).

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Нагадаємо, що збірна України з Коноплянкою в складі спочатку втримала нічию з Португалією, а через 3 дні вирвала перемогу в Люксембургу в матчах відбору до Євро-2020.