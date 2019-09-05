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Коноплянка был согласен на существенное уменьшение зарплаты ради перехода в Бешикташ, – СМИ

15:12 57 Читати українською
Коноплянка был согласен на существенное уменьшение зарплаты ради перехода в Бешикташ, – СМИ
Евгений Коноплянка / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка мог оказаться в турецком Бешикташе этим летом.

"Коноплянка был готов снизить требования к зарплате до 1,7 млн евро ради перехода в Бешикташ.

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Шальке ответил: "Ожидайте новостей". Через 1,5 месяца Коноплянка стал игроком Шахтера. Мы должны уважать решение игрока", – написал турецкий журналист Сафак Малатья в своем твиттере.

Отметим, что Коноплянка стал игроком Шахтера в последний день трансферного окна и уже успел дебютировать в спарринге против Колоса.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Турция Трансферы Трансферы Шахтера
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