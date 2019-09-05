Коноплянка дебютував за Шахтар з нічиєї проти Колоса: невиразна гра та "негостинний жест" з боку бразильця

Євген Коноплянка провів перший неофіційний поєдинок за донецький Шахтар, який зустрічався з Колосом у спарингу.

Контрольний матч

Шахтар – Колос – 1:1

Голи: Муравський, 85 – Лисенко, 52

На 42-й хилині Тете не реалізував пенальті

Вилучення: Семеніхін, 54

Стартовий склад Шахтаря: Шевченко, Додо, Бутко, Семеніхін, Сіпріано, Маркос, Криськів, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук

Зірковий новачок донецького клубу, отримавши дозвіл покинути табір збірної України, щоб мати практику перед матчем з Литвою, з'явився на полі під незвичним для себе 15-м номером. Коноплянка розташувався на лівому фланзі атаки Шахтаря – поруч з Борячуком і Тете.

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У дебюті зустрічі 29-річному екс-вінгеру Дніпра, Севільї та Шальке відверто бракувало взаєморозуміння з новими партнерами. Спочатку Євген не відчув моменту передачі від Борячука і заплутався з м'ячем у власних ногах, а згодом помилився у простій ситуації, віддаючи на хід Сіпріано.

Свої сильні сторони Коноплянка вперше продемонстрував на 13-й хвилині матчу. Отримавши м'яч перед карним Колоса, український вінгер змістився в центр, проскочив на швидкості двох суперників, але його удар у дальній кут відчайдушно заблокував захисник. Тете відразу ж додавав під дальну стійку, проте зовсім трішки не влучив у ворота. До слова, молодий бразилець, був одним з найбільш небезпечних гравців Шахтаря до перерви і міг відзначатись щонайменше двічі... якби не розкішна реакція Сітала. У середині першого тайму голкіпер Колоса врятував свою команду після дального пострілу Тете, парирувавши сферу на кутовий, а перед свистком на перерву (42) ще й потягнув пенальті від бразильця, який заробив Бондаренко.

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Коноплянка начебто також претендував на виконання "одинадцятиметрового", однак домовитись з Тете не вийшло. Вихованець Греміо впевнено забрав м'яча, а Коно з іронічною посмішкою відійшов у бік. На дебютний гол доведеться зачекати. Трохи раніше Євген створив хороший момент для Борячука, але той з близької відстані пробив у поперечку. Після перерви Коноплянка на поле не вийшов, поступившись місцем 16-річному Олегу Очеретько.

Дебютні 45 хвилин одного з лідерів збірної України за Шахтар лише підтвердили, що через брак ігрової практики йому бракує інтенсивності та регулярності. Однак, навіть не перебуваючи у оптимальних кондиціях, Коноплянка створив декілька небезпечних моментів поблизу воріт Колоса. Сподіваємось, що все найкраще він залишив для Литви.

По перерві Каштру суттєво перетасував склад, що миттєво позначилось на атакувальному потенціалі "гірників". Шахтар не лише рідше загрожував воротам Колоса, але й пропустив швидку контратаку, яка завершиламь вилученням Семеніхіна (фол останньої надії) та пропущеним м'ячем. Лисенко пробив зі штрафного, а сфера рикошетом від стінки потрапила у сітку.

За домовленістю сторін покараного Семеніхіна замінив Муравський, якому й судилось зрівняти на рахунок на 85-й хвилині. Донеччани виконали кутовий, м'яч рикошетом від захисника відскочив до Муравського, а той незграбним ударом проштовхнув круглого у ворота. На більше команди не спромоглися – 1:1.

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