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Коноплянка погоджувався на суттєве зменшення зарплати заради переходу в Бешикташ, – ЗМІ

15:09 1517 Читать на русском
Коноплянка погоджувався на суттєве зменшення зарплати заради переходу в Бешикташ, – ЗМІ
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка міг опинитись у турецькому Бешикташі цього літа.

"Коноплянка був готовий знизити вимоги до зарплати до 1,7 млн євро заради переходу в Бешикташ.

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Шальке відповів: "Очікуйте на новини". Через 1,5 місяці Коноплянка став гравцем Шахтаря. Ми повинні поважати рішення гравця", – написав турецький журналіст Сафак Малатья у своєму твіттері. Додамо, що зарплатня українця в Шальке складала 5 млн євро.

Відзначимо, що Коноплянка став гравцем Шахтаря в останній день трансферного вікна і вже встиг дебютувати у спарингу проти Колоса.

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