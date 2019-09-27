Коноплянка: Благодарен Шахтеру за дебютный гол

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатления после матча 9 тура УПЛ против Ворсклы (4:0).

"Всегда приятно забивать дебютный гол за новую команду. Благодарен команде, ведь это не я заработал пенальти. Шахтер заслужил забить четыре гола и разгромно победить. Поздравляю команду с хорошей игрой.

Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Как играется с бразильцами? Одно удовольствие. Что тут добавить, вы сами все видите. Главное их понимать и чувствовать, что они хотят. Знаете, они такие люди, если ты будешь делать то, что они хотят – будут тебя вдвойне благодарить. Нужно понимать друг друга, сыгрываться и будет успех. Я все ближе к своей оптимальной форме. Пока не могу сказать, что готов на 100 процентов. Чувствуется еще, что ножки вздуваются. Хорошо набирать форму в таких вот матчах.

Надеюсь ли попасть в стартовый состав на Аталанту? Ну давайте не будем забегать вперед. Все хотят играть с первых минут, но, в первую очередь, важно, чтобы команда настроилась и попыталась получить три очка. Сейчас нужно правильно восстановиться и готовиться к игре", – цитирует Коноплянку телеканал Футбол 1/2.

Отметим, что Шахтер разгромил Ворсклу в матче 9-го тура УПЛ (4:0), а Коноплянка забил дебютный гол за "горняков".

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков