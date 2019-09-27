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ШАХТЕР - ВОРСКЛА АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Коноплянка: Благодарен Шахтеру за дебютный гол

23:30 13 Читати українською
Коноплянка: Благодарен Шахтеру за дебютный гол
Евгений Коноплянка / фото: ФК Шахтер

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатления после матча 9 тура УПЛ против Ворсклы (4:0).

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

"Всегда приятно забивать дебютный гол за новую команду. Благодарен команде, ведь это не я заработал пенальти. Шахтер заслужил забить четыре гола и разгромно победить. Поздравляю команду с хорошей игрой.

Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Как играется с бразильцами? Одно удовольствие. Что тут добавить, вы сами все видите. Главное их понимать и чувствовать, что они хотят. Знаете, они такие люди, если ты будешь делать то, что они хотят – будут тебя вдвойне благодарить. Нужно понимать друг друга, сыгрываться и будет успех. Я все ближе к своей оптимальной форме. Пока не могу сказать, что готов на 100 процентов. Чувствуется еще, что ножки вздуваются. Хорошо набирать форму в таких вот матчах.

Надеюсь ли попасть в стартовый состав на Аталанту? Ну давайте не будем забегать вперед. Все хотят играть с первых минут, но, в первую очередь, важно, чтобы команда настроилась и попыталась получить три очка. Сейчас нужно правильно восстановиться и готовиться к игре", – цитирует Коноплянку телеканал Футбол 1/2.

Отметим, что Шахтер разгромил Ворсклу в матче 9-го тура УПЛ (4:0), а Коноплянка забил дебютный гол за "горняков".

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

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