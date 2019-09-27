Коноплянка: Вдячний Шахтарю за дебютний гол

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка поділився враження після матчу 9 туру УПЛ проти Ворскли (4:0).

"Завжди приємно забивати дебютний гол за нову команду. Вдячний команді, адже це не я заробив пенальті. Шахтар заслужив забити чотири голи та розгромно перемогти. Вітаю команду з хорошою грою.

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Як грається з бразильцями? Одне задоволення. Що тут додати, ви самі все бачите. Головне їх розуміти і відчувати, що вони хочуть. Знаєте, вони такі люди, що якщо ти будеш робити те, що вони хочуть – будуть тобі дякувати вдвічі більше. Потрібно розуміти одне одного, зігруватися і буде успіх. Я все ближчий до своєї оптимальної форми. Поки не можу сказати, що готовий на 100 відсотків. Відчувається ще, що ніжки здуваються. Добре набирати форму в ось таких матчах.

Чи сподіваюся потрапити до стартового складу на Аталанту? Ну давайте не будемо забігати наперед. Всі хочуть грати з перших хвилин, але, в першу чергу, важливо, щоб команда налаштувалася і спробувала здобути три очки. Зараз потрібно правильно відновитися і готуватися до гри", – цитує Коноплянку телеканал Футбол 1/2.

Відзначимо, що Шахтар розгромив Ворсклу в матчі 9-го туру УПЛ (4:0), а Коноплянка забив дебютний гол за "гірників".

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок