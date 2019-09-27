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ШАХТАР - ВОРСКЛА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка: Вдячний Шахтарю за дебютний гол

23:28 64 Читать на русском
Коноплянка: Вдячний Шахтарю за дебютний гол
Євген Коноплянка / фото: ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка поділився враження після матчу 9 туру УПЛ проти Ворскли (4:0).

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

"Завжди приємно забивати дебютний гол за нову команду. Вдячний команді, адже це не я заробив пенальті. Шахтар заслужив забити чотири голи та розгромно перемогти. Вітаю команду з хорошою грою.

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Як грається з бразильцями? Одне задоволення. Що тут додати, ви самі все бачите. Головне їх розуміти і відчувати, що вони хочуть. Знаєте, вони такі люди, що якщо ти будеш робити те, що вони хочуть – будуть тобі дякувати вдвічі більше. Потрібно розуміти одне одного, зігруватися і буде успіх. Я все ближчий до своєї оптимальної форми. Поки не можу сказати, що готовий на 100 відсотків. Відчувається ще, що ніжки здуваються. Добре набирати форму в ось таких матчах.

Чи сподіваюся потрапити до стартового складу на Аталанту? Ну давайте не будемо забігати наперед. Всі хочуть грати з перших хвилин, але, в першу чергу, важливо, щоб команда налаштувалася і спробувала здобути три очки. Зараз потрібно правильно відновитися і готуватися до гри", – цитує Коноплянку телеканал Футбол 1/2.

Відзначимо, що Шахтар розгромив Ворсклу в матчі 9-го туру УПЛ (4:0), а Коноплянка забив дебютний гол за "гірників".

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